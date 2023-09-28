Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым. Видео

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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсудили ситуацию в республике и специальную военную операцию на Украине. Кадыров заявил, что Чечня — единственный регион, создавший пять полков и три батальона для участия в боевых действиях. Путин попросил передать военным «самые наилучшие пожелания», отметил хорошие контакты чеченских бойцов с другими подразделениями.