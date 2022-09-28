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Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации

Разыскивать будут тех, кого не удалось найти по месту регистрации, а в случае подозрений на «злостное уклонение» списки передадут в следственные органы. Всего в регионе по мобилизации призвали уже более 2 тыс. человек
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новосибирской области начался розыск уклонистов от частичной мобилизации, сообщил военный комиссар Евгений Кудрявцев, передает «Сибкрай». К такой мере власти прибегают, когда найти человека для вручения повестки невозможно.

По словам комиссара, многие жители региона живут не по прописке, поэтому им не могут передать повестку. «Сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан», — предупредил Кудрявцев (цитата по NGS).

Он рассказал, как ищут людей: сотрудники военкомата приходят по месту жительства подлежащих призыву, опрашивают соседей и могут прийти на следующий день, если установить местоположение призывника не удается сразу. В случае если повторный визит тоже не дает результата, «создаются определенные списки и передаются в полицию». «Полиция проводит разыскные мероприятия, и если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать в следственные органы», — разъяснил военком. Он уточнил, что сотрудники военкомата не имеют права проводить обыск в доме.

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Кудрявцев отметил, что получение повестки не означает призыва по мобилизации автоматически. «Мы прекрасно понимаем, что, например, 15 лет [назад], когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», — пояснил он. Призванные проходят медицинское обследование: сначала медосмотр, потом — при наличии жалоб — консультацию врача-специалиста и дополнительные обследования. Только после этого принимается решение о предоставлении отсрочки.

Всего в регионе на военную службу отправили уже более 2 тыс. человек. Женщин пока не призывают, хотя добровольные обращения есть. Кудрявцев не уточнил, сколько еще человек осталось мобилизовать.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Всего власти намерены призвать 300 тыс. человек — по словам министра обороны Сергея Шойгу, это 1% от общего мобилизационного ресурса. Шойгу уточнял, что призывать будут только отслуживших в армии россиян с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью (впоследствии в Минобороны в числе таких специальностей назвали танкистов, артиллеристов, водителей). При этом, по словам новосибирского военкома, если гражданин без боевого опыта получил повестку, это не является ошибкой.

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