Time включил в рейтинг «восходящих звезд» Бербок и украинского министра
Журнал Time представил рейтинг 100 «восходящих звезд» по итогам 2022 года. В него попали политики, артисты, спортсмены и бизнесмены, которые определяют будущее своей индустрии.
В этом рейтинге пять категорий: «Артисты», «Феномены», «Новаторы», «Лидеры» и «Защитники».
В категории лидеры первое место заняла активист-эколог Фарвиза Фархан, которая борется за защиту экосистемы Лейзер на Суматре, Индонезия. Также среди восходящих лидеров по версии Time оказались:
- премьер-министр Эстонии Кая Каллас;
- замминистра финансов США Уолли Адейемо;
- министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (статью о ней написал госсекретарь США Энтони Блинкен);
- министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков;
- бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон, которая дала показания против экс-президента Дональда Трампа, заявив, что тот хотел присоединиться к сторонникам во время штурма Капитолия;
- главный исполнительный директор защищенного почтового сервиса Protonmail Энди Йен и другие.
Среди «Новаторов» также оказался вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В категорию восходящих артистов среди прочих вошли актрисы Сэди Синк («Очень странные дела») и Лили Колинз («Эмили в Париже»), актер Шути Гатва («Половое воспитание»), рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), а также фигурист Илья Малинин.
В 2021-м человеком года по версии Time стал предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей», — написало издание.