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Большинство россиян не смогли назвать человека — символ нынешней России

ВЦИОМ: 56% опрошенных не смогли назвать человека — символ нынешней России
Россия богата великими событиями и выдающимися личностями, изменившими ход истории, пишет ВЦИОМ, который выяснил, кого россияне видят символами страны в прошлом и настоящем
Фото: Spare Spare / Reuters
Фото: Spare Spare / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу общероссийского проекта «Народов много — Родина одна» провел опрос о людях-символах России прошлого и настоящего. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ. «В обширный перечень людей-символов прошлого и настоящего вошли государственные деятели, реформаторы, ученые, писатели, врачи», — пояснено в материале.

Далеко не все россияне смогли припомнить личности, символизирующие их страну. Если речь шла о прошлом, затруднились с ответом 25% респондентов, а если о настоящем, то большинство — 56%.

В ответах оставшихся топ-3 символов прошлого возглавил поэт:

  • Александр Пушкин — 21%;
  • Петр I — 20%;
  • Иосиф Сталин — 17%.

Далее в списке следуют Михаил Ломоносов, Владимир Ленин, Екатерина II, Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский, Александр Суворов и Георгий Жуков.

Рейтинг символов современной России возглавил действующий президент:

  • Владимир Путин — 28%;
  • Сергей Шойгу — 7%;
  • Сергей Лавров — 5%.
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Россияне выбрали Шерлока Холмса и Гермиону примерами для подражания
Общество
Фото:Matt Dunham / AP

В июне 2022 года книжный сервис «ЛитРес» в ходе опроса выяснил, что в качестве примера для подражания среди персонажей из зарубежных произведений россияне отдают предпочтение Шерлоку Холмсу Конан Дойля (29,8%), Гермионе Грейнджер из саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (29,4%) и Маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери (19,1%).

Из персонажей отечественной литературы россияне выбрали ролевой моделью Маргариту Михаила Булгакова (22,9%), Эраста Фандорина — главного героя серии исторических детективов Бориса Акунина (16,9%) и Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина.

Большая часть опрошенных (более 86%) указала, что вдохновляется литературными персонажами, а почти 82% считают, что даже отрицательный герой может стать ролевой моделью, если читатель разделяет его ценности и взгляды.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Опрос ВЦИОМ Александр Пушкин Владимир Путин
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