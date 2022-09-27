Россия богата великими событиями и выдающимися личностями, изменившими ход истории, пишет ВЦИОМ, который выяснил, кого россияне видят символами страны в прошлом и настоящем

Фото: Spare Spare / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу общероссийского проекта «Народов много — Родина одна» провел опрос о людях-символах России прошлого и настоящего. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ. «В обширный перечень людей-символов прошлого и настоящего вошли государственные деятели, реформаторы, ученые, писатели, врачи», — пояснено в материале.

Далеко не все россияне смогли припомнить личности, символизирующие их страну. Если речь шла о прошлом, затруднились с ответом 25% респондентов, а если о настоящем, то большинство — 56%.

В ответах оставшихся топ-3 символов прошлого возглавил поэт:

Александр Пушкин — 21%;

Петр I — 20%;

Иосиф Сталин — 17%.

Далее в списке следуют Михаил Ломоносов, Владимир Ленин, Екатерина II, Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский, Александр Суворов и Георгий Жуков.

Рейтинг символов современной России возглавил действующий президент:

Владимир Путин — 28%;

Сергей Шойгу — 7%;

Сергей Лавров — 5%.

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В июне 2022 года книжный сервис «ЛитРес» в ходе опроса выяснил, что в качестве примера для подражания среди персонажей из зарубежных произведений россияне отдают предпочтение Шерлоку Холмсу Конан Дойля (29,8%), Гермионе Грейнджер из саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (29,4%) и Маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери (19,1%).

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