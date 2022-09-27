Большинство россиян не смогли назвать человека — символ нынешней России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу общероссийского проекта «Народов много — Родина одна» провел опрос о людях-символах России прошлого и настоящего. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ. «В обширный перечень людей-символов прошлого и настоящего вошли государственные деятели, реформаторы, ученые, писатели, врачи», — пояснено в материале.
Далеко не все россияне смогли припомнить личности, символизирующие их страну. Если речь шла о прошлом, затруднились с ответом 25% респондентов, а если о настоящем, то большинство — 56%.
В ответах оставшихся топ-3 символов прошлого возглавил поэт:
- Александр Пушкин — 21%;
- Петр I — 20%;
- Иосиф Сталин — 17%.
Далее в списке следуют Михаил Ломоносов, Владимир Ленин, Екатерина II, Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский, Александр Суворов и Георгий Жуков.
Рейтинг символов современной России возглавил действующий президент:
- Владимир Путин — 28%;
- Сергей Шойгу — 7%;
- Сергей Лавров — 5%.
В июне 2022 года книжный сервис «ЛитРес» в ходе опроса выяснил, что в качестве примера для подражания среди персонажей из зарубежных произведений россияне отдают предпочтение Шерлоку Холмсу Конан Дойля (29,8%), Гермионе Грейнджер из саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (29,4%) и Маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери (19,1%).
Из персонажей отечественной литературы россияне выбрали ролевой моделью Маргариту Михаила Булгакова (22,9%), Эраста Фандорина — главного героя серии исторических детективов Бориса Акунина (16,9%) и Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина.
Большая часть опрошенных (более 86%) указала, что вдохновляется литературными персонажами, а почти 82% считают, что даже отрицательный герой может стать ролевой моделью, если читатель разделяет его ценности и взгляды.