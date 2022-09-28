В МИДе подтвердили договоренности с Афганистаном о поставках газа и зерна

Речь идет о предварительных договоренностях, отметили в МИДе. Как сообщал Афганистан, Москва предложила ему скидки на топливо и пшеницу

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Россия достигла с Афганистаном предварительных договоренностей по поставкам топлива и зерна, сообщил ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

«Такие договоренности были. Насколько я понимаю, они предварительные, теперь они [российская и афганская стороны] должны подписать конкретные [соглашения] по объемам, номенклатуре», — сказал дипломат.

О том, что Афганистан договорился с Россией о поставках продовольствия и топлива, ранее 28 сентября сообщил и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи.

Если соглашение будет заключено, Россия будет ежегодно поставлять в Афганистан около 1 млн т бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 2 млн т пшеницы. Цену этих поставок Азизи не уточнил, но отметил, что Россия предложила талибам скидку по сравнению со средними мировыми ценами на сырье.

Ожидается, что соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода и что если стороны будут довольны результатами, то они подпишут договор на более долгий срок.

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Пока ни одно иностранное государство не признало правительства талибов. Россия после их прихода к власти стала одной из немногих стран, которая сохранила посольство в Афганистане.