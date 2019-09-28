Адвокат Трампа Джулиани отменил поездку на конференцию с участием Путина

Речь идет об участии в конференции в Армении с участием представителей России, где Рудольф Джулиани должен был участвовать в качестве платного спикера. События происходят на фоне «украинского дела», где фигурирует имя Джулиани

Рудольф Джулиани (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, о котором упоминалось в разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отменил свой визит в Армению, где он должен был выступить в качестве платного спикера на инициированной российским правительством конференции. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на самого Джулиани.

В мероприятии, которое организуется при содействии России и Евразийского экономического союза, должен присутствовать президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники. Издание уточняет, что Джулиани должен был принять участие в работе группы, возглавляемой советником президента России Сергеем Глазьевым.

Еще утром в пятницу Джулиани подтвердил WP, что он примет участие в конференции, однако вечером в тот же день изменил свое решение. Он сообщил WP, что больше не планирует присутствовать на мероприятии.

«Я не знал, что Путин едет», — приводит издание его слова. «Благоразумие — лучшая черта храбрости», — добавил он.