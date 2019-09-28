Лавров счел паранойей слова о «русском следе» в скандале с Трампом

Заявления о причастности России к скандалу вокруг телефонных переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского являются проявлением паранойи, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, в последнее время участились санкции и обвинения по отношению к России «во все новых смертных грехах». «[Спикер палаты представителей] Нэнси Пелоси даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила. Это паранойя, по-моему, очевидная для всех», — сказал Лавров.

Ранее в публикациях СМИ со ссылкой на жалобу одного из сотрудников службы разведки утверждалось, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказал на него давление, требуя начать расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

После этого 24 сентября Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Позднее спикер палаты представителей США заявила о причастности России к скандалу вокруг телефонного разговора двух лидеров. В российском МИДе на заявление Пелоси ответили, что именно она «раздула» историю.