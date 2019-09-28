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США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы
Вместе с делегатами США слушать выступления вице-президента Венесуэлы не стали делегации Колумбии, Литвы и других стран
Дельси Родригес демонстрирует Устав ООН в ходе выступления на 74-й Генассамблее (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщает корреспондент Reuters. Информацию подтверждает и корреспондент ТАСС.

На кадрах с трансляции из зала видны пустые стулья на месте, где должны сидеть американские делегаты, а один из пустых стульев демонстративно наклонен и прижат к столу спинкой.

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Кроме того, оказались пустыми во время выступления Родригес места делегатов Колумбии, Литвы, Таджикистана, следует из трансляции. ТАСС добавляет, что зал Генассамблеи ООН покинули по меньшей мере восемь делегаций — ушли представители ряда латиноамериканских стран, за исключением Кубы, Мексики и Уругвая.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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