Focus узнал о раскрытых из-за Скрипаля российских агентах в Европе

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль после переезда в Британию помогал спецслужбам как минимум четырех стран НАТО. Он помог раскрыть ряд российских агентов, работавших под прикрытием, пишет немецкий Focus

Сергей Скрипаль (Фото: Global Look Press)

Бывший сотрудник ГРУ (упразднено, сейчас — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергей Скрипаль после переезда в 2010 году в Великобританию работал на разведки как минимум четырех европейских стран НАТО и помогал спецслужбам раскрывать российских шпионов. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

По информации издания, летом 2016 года Скрипаль предоставил Эстонии данные о том, что в стране работают под прикрытием минимум три российских разведчика. Среди них — рожденный в русской семье офицер эстонской армии и его отец.

В эстонских СМИ в сентябре появлялись новости об арестах в республике за шпионаж, но Скрипаль в этих сообщениях не упоминался. Например, ​в начале сентября издание DELFI сообщало об аресте двух мужчин по подозрению в госизмене и в шпионаже в пользу российского Генштаба. Издание уточняло, что попавшие под стражу — офицер Главного штаба Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин (служил в Пограничных войсках КГБ СССР) — занимались шпионажем не менее пяти лет. До этого, в мае, в Эстонии вынесли приговор 30-летнему Артему Зинченко, который «незаконно сотрудничал» с военной разведкой России. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудников британской разведки MI6 отправился в Прагу и проинформировал местные спецслужбы о работающих в стране российских шпионских сетях. Остается неизвестным, сколько шпионов удалось тогда рассекретить по наводкам экс-сотрудника ГРУ.

Также, пишет Focus, Скрипаль работал на Испанию. Мадриду бывший сотрудник российской разведки помогал работать с российской мафией в регионе Коста-дель-Соль на юге страны (Андалусия).

Журнал Focus подчеркивает, что сотрудничество Скрипаля с разведслужбами Североатлантического альянса продолжалось вплоть до 2017 года. Аналитики НАТО не исключают, что покушение на него в Солсбери произошло именно из-за того, что он помогал рассекречивать российских шпионов за рубежом. Москва отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте.

О том, что Сергей Скрипаль работал с агентами испанских спецслужб, в начале сентября со ссылкой на источники сообщала газета The New York Times. Собеседники издания указывали, что Скрипаль продолжал устраивать «брифинги для агентов в Чехии и Эстонии», а также сотрудничал с Испанией, «вместо того чтобы вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку».

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года в звании полковника. После отставки он работал в управделами МИД России, а после 2003 года начал заниматься бизнесом. В конце 2004 года его арестовали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Великобритании и завели против него уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, Скрипаль был завербован в 1995 году, еще во время службы в ВС России. В 2006 году его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а в 2010 году помиловали и выслали в Великобританию в обмен на группу российских разведчиков, раскрытых в США.