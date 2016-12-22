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NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку
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NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку
Отравление Скрипалей, 04:57
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NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку
По данным издания, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в последние годы продолжал ездить в Испанию на встречи с агентами испанской разведки. Он мог помогать Мадриду с российской оргпрестпностью
Полиция у дома Сергея Скрипаля в Солсбери (Фото: Toby Melville / Reuters )

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, подвергшийся отравлению в британском городе Солсбери, в последние годы сотрудничал с испанской разведкой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних испанских высокопоставленных должностных лиц, а также автора публикаций, касающихся работы испанских властей, Фернандо Руэда.

По словам последнего, Скрипаль в последние годы приезжал в Испанию для встреч с офицерами разведывательных служб страны. Содержание и точное время этих встреч засекречено, отмечает собеседник. «Он продолжал приезжать в Испанию», — сказал Руэда, сославшись на разговоры с представителями испанской разведки.

По словам собеседников газеты, Скрипаль «вместо того, чтобы вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку», продолжал «устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии», а также проявлял активность в Испании.

О том, что Скрипаль продолжал приезжать в Испанию, в беседе с изданием подтвердил и один из высокопоставленных представителей властей Испании, отказавшись раскрыть какие-либо детали. В то же время несколько бывших представителей испанских властей заявили газете, что Скрипаль был полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

«С самого начала у нас была большая проблема», — рассказал в беседе с изданием бывший высокопоставленный сотрудник полиции Испании. «Мы не обращали внимание на российский феномен и его организованную преступность. Мы не знали, как они действовали. — заявил он. — Скрипаль, Литвиненко дали более точное представление о реальности».

Скрипаль и ранее был связан с Испанией. Будучи еще сотрудником ГРУ в 1990-х годах на него обратила внимание именно испанская разведка как на потенциального шпиона. Позднее, в июле 1995 года, во время поездки Скрипаля в Испанию он был завербован агентом британской разведки MI6. Ранее о том, что после обмена и переезда Скрипаля в Великобританию, его продолжали использовать западные спецслужбы, писала Financial Times.

Автор: Мария Бондаренко.
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