В Эстонии офицера Главного штаба арестовали за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд арестовал по ходатайству прокуратуры двух мужчин по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу ГРУ, заявили в прокуратуре страны. Об этом сообщает DELFI.
Подозреваемыми стали офицер Главного штаба Сил обороны Эстонии майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин. К расследованию дела привлечена Генпрокуратура страны, высшее руководство полиции и армии. Детали расследования будут оглашены на специальной пресс-конференции.
В апреле эстонский суд признал виновными двух мужчин — гражданина Эстонии и россиянина — в шпионаже на Россию. Первый, по материалам следствия, работал на ГРУ, второй — на ФСБ. Последний попросил в стране политического убежища, объяснив это преследованием со стороны ФСБ. Они были задержаны в октябре и декабре 2017 года.