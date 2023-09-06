«Коммерсантъ» узнал, как экс-глава таможни ЛНР избежал гибели при взрыве

Бывший начальник луганской таможни получил телефон со взрывчаткой в подарок от знакомого с Украины. Аппарат взорвался, когда его передавали из рук в руки, только поэтому тот остался в живых. СК задержал передавшую подарок женщину

Юрий Афанасьевский (Фото: Александр Река / ТАСС)

Покушение на бывшего главу таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского с помощью взрывчатки, заложенной в подаренный смартфон, произошло во время передачи аппарата из рук в руки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Заряд взрывчатки в телефоне был небольшим, его мощность исчислялась в граммах, отметил собеседник «Коммерсанта», но ее достаточно для убийства, если бы жертва держала устройство у головы. У мужчины ранено лицо, его сын получил минно-взрывную травму пальцев руки. Издание отметило, что следствие займется выяснением, как злоумышленники смогли заложить взрывчатку в телефон, вес которого всего 200 гр, сохранив его работоспособность.

Телефон Афанасьевскому подарил его знакомый по имени Николай, которой предлагал не переставать поддерживать контакт. Николай посоветовал пользоваться для этого мессенджером Telegram из-за его безопасности, но узнав, что Афанасьевский освоил только телефонные разговоры и СМС-сообщения, выразил готовность подарить ему современный смартфон.

Знакомая Николая затем передала аппарат бывшему главе таможни, причем на встречу она пришла в ярко-рыжем парике и очках. Со слов Афанасьевского, он заметил подозрительные детали ее внешнего вида, но не придал им значения.

Бывший таможенник принес телефон домой в воскресенье и до вторника его сын занимался настройкой устройства: привязкой к аккаунту в Google, скачиванием приложением. Только утром во вторник номер телефона экс-таможенника появился в Telegram, после чего почти сразу поступил вызов от Николая. Взрыв раздался, когда сын передавал Афанасьевскому телефон.

О покушении накануне сообщал Следственный комитет. Ведомство заявило, что пострадавшие находятся в медицинском учреждении, угрозы их жизни и здоровью нет. Передавшую устройство женщину задержали, ведомство утверждает, что та дала признательные показания.

«Украинская правда» и «Громадьске» со ссылкой на источники пишут, что взрыв организовала СБУ.

Афанасьевский находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии и Новой Зеландии, говорится на сайте украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Начальник таможни ЛНР также числится в базе украинского сайта «Миротворец».