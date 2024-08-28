США сняли санкции с российского банкира Бродского

Бродский был под санкциями США с марта 2022 года, против него также введены британские ограничения

Илья Бродский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Минфин США исключил из санкционного списка бывшего руководителя Совкомбанка Илью Бродского, свидетельствует сообщение Управления по контролю за иностранными активами. Причины исключения банкира из списка не названы. В заявлении указывается, что Бродский также имеет гражданство Кипра.

Бродский попал под санкции США в марте 2022 года. Тогда же в санкционный SDN-лист внесли еще 16 топ-менеджеров банка. Сама кредитная организация попала под блокирующие санкции США 24 февраля 2022 года.

В сентябре 2022-го санкции против Бродского ввела Великобритания.

Бродский стал президентом Совкомбанка в ноябре 2018 года. Этот пост он занял после присоединения к Совкомбанку Росевробанка, где он был председателем правления. Ранее такой должности в Совкомбанке не было. По данным Bloomberg, пост президента Бродский покинул в марте 2022 года — тогда же, когда против него ввели санкции.

Из отчета эмитента за 2023 год следует, что в Совкомбанке сейчас уже нет такой позиции. С марта 2022 года российские банки по требованию ЦБ не раскрывают состав акционеров и органов управления. Но до этого Бродский был в числе акционеров Совкомбанка. На 9 ноября 2021 года ему принадлежало 1,94% в «Совко Капитал Партнерс» — ключевой структуре в капитале Совкомбанка с долей 86,5%, следует из ранее размещенной на сайте ЦБ схемы владения (есть у РБК).