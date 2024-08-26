Задорнов подал иск к Блинкену из-за санкций

Экс-глава «Открытия» отметил, что покинул банк в декабре 2022 года, оснований для его пребывания в SDN-листе нет. Задорнов в конце прошлого года просил пересмотреть внесение его в список, США задерживают процедуру, считает он

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономист, экс-глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов в июле подал в суд США иск об оспаривании персональных санкций, пишут «Ведомости».

Ответчиками указаны Госдепартамент США, госсекретарь Энтони Блинкен, управление политики и реализации экономических санкций Госдепа и его директор Джим Маллинакс, Минфин США и глава ведомства Джанет Йеллен, Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (Office of Foreign Assets Control, OFAC) и его бывший руководитель Брэдли Смит.

«Открытие» попало под блокирующие санкции США в феврале 2022 года, в день начала военных действий на Украине. В апреле того же года Вашингтон внес в SDN-лист (Specially Designated Nationals List, список подсанкционных лиц) Задорнова и еще нескольких человек, связанных с банком. Задорнов подал заявление об отставке из «Открытия» в декабре 2022-го.

В своем иске экономист заявляет, что оснований для его пребывания в санкционном списке больше нет. По словам экс-банкира, он не мог уйти из подсанкционного банка сразу, так как у него с «Открытием» был пятилетний контракт, и он хотел завершить дела. Задорнов указал, что живет в России, не занимает руководящих должностей в финансовом секторе, не имеет связей с правительством, никак не влияет «на текущий режим» и не представляет риска для нацбезопасности США.

Как пишут «Ведомости», в декабре Задорнов попросил OFAC пересмотреть признание его подсанкционным лицом. Регулятор открыл дело, но направил экономисту специальную анкету для заполнения только в мае. Задорнов отмечает, что OFAC уже исключил из списка SDN его бывших коллег по «Открытию» после ухода с должностей. По мнению экс-банкира, власти США необоснованно задерживают рассмотрение его ходатайства, из-за чего он лишился права на равную защиту и надлежащую правовую процедуру в соответствии с законом об административных процедурах и американской конституцией. Блинкен, Йеллен и другие ответчики «произвольно и своенравно» не признали изменение его положения, хотя исключили из санкционного списка других лиц в аналогичной ситуации, говорится в иске.

Задорнов требует компенсацию судебных издержек и гонораров адвокатов, а также просит ответчиков вынести письменное решение по поданному им ходатайству о отмене ограничений, либо представить законное основание, по которому его заявление рассмотрено иначе.