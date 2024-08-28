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Война санкций ,  
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Россия запретила въезд главреду WSJ и командиру космических систем США

Россия ввела санкции в отношении 92 граждан США
Сюжет
Война санкций
Российский МИД объявил о санкциях против 92 граждан США, в том числе главреда WSJ, замглавы Минфина и представителя пресс-службы Госдепа. Им запрещен въезд в страну
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия ввела персональные санкции в отношении 92 граждан США, которые предусматривают постоянный запрет на въезд, сообщили в российском МИДе. В частности, в список попали главный редактор The Wall Street Journal (WSJ) Эмма Такер и глава командования космических систем Вооруженных сил США Филип Гаррант.

В ведомстве объяснили санкции «реакцией на проводимый администрацией Джо Байдена русофобский курс с декларируемой целью «нанести Москве стратегическое поражение». К этому курсу МИД относит санкции США против российских политиков, бизнесменов, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур.

Среди прочих въезд в Россию запретили основателю оборонной компании Anduril Industries Палмеру Лаки, замглавы американского Минфина Анне Моррис и представителю пресс-службы Госдепа Даниелю Сайзеку. 

МИД России пообещал продолжить вести санкционный список «со всей решительностью и последовательностью».

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23 августа американский Минфин объявил о расширении ограничений в отношении России. Под новые санкции США против России попали почти 400 физических и юридических лиц, в том числе угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь». Вашингтон объяснил это необходимостью подрыва цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России.

Москва считает западные санкции нелегитимными и требует их отмены. Вместе с тем президент России Владимир Путин утверждал, что эти ограничения надолго сохранят свое действие.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США санкции МИД запрет на въезд The Wall Street Journal Вооруженные силы США
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