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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии объяснили требование от россиян военного билета для ВНЖ

В Эстонии у россиян начали запрашивать военный билет для получения ВНЖ
Сюжет
Военная операция на Украине
Россиянин рассказал о требовании военного билета при получении ВНЖ в Эстонии, пишет ERR. Власти сообщили, что эти меры распространяются на всех иностранцев, а отсутствие документа не исключает возможность выдачи вида на жительство
Фото: Денис Бочаров / Global Look Press
Фото: Денис Бочаров / Global Look Press

У иностранцев стали запрашивать военный билет при обращении за видом на жительство (ВНЖ) в Эстонии, пишет ERR. В частности, по данным издания, одному из россиян, обратившимся за ВНЖ, рекомендовали съездить за документом в военкомат в России или обратиться за помощью к друзьям или родственникам. ERR отмечает, что власти Эстонии не рекомендуют гражданам ездить в Россию.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) заявили, что «в странах могут действовать разные правила получения тех или иных документов», а военный билет — один из способов подтвердить военное прошлое, также можно предоставить справки о наличии воинской обязанности или об освобождении от нее.

«В законе об иностранцах всегда было требование, чтобы гражданин третьей страны предоставлял данные о том, служит ли он в вооруженных силах иностранного государства, включая кадровую военную службу, работу в разведке или службе безопасности, а также участвовал ли в военных операциях за пределами Эстонии после подачи заявления на получение вида на жительство или продления предыдущего ВНЖ», —приводит издание комментарий представителя эстонского МВД.

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По его словам, отсутствие военного билета не исключает возможности получения ВНЖ. «Каждое заявление на получение ВНЖ рассматривается отдельно и очень тщательно, оцениваются все собранные данные, после чего принимается взвешенное решение», — добавил он.

После начала военной операции на Украине власти Эстонии запретили выдавать ВНЖ и учебные визы россиянам. Эти нормы были ослаблены спустя год - студентам, ученым и врачам разрешили продлевать вид на жительство. Однако речь шла лишь о тех россиянах, которые прибыли в Эстонию до начала военной операции на Украине. По состоянию на 31 июля россияне подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии, из них одобрили 332, сообщили в PPA.

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Россия Эстония ВНЖ МВД Украина военкомат
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