В Эстонии объяснили требование от россиян военного билета для ВНЖ

Россиянин рассказал о требовании военного билета при получении ВНЖ в Эстонии, пишет ERR. Власти сообщили, что эти меры распространяются на всех иностранцев, а отсутствие документа не исключает возможность выдачи вида на жительство

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У иностранцев стали запрашивать военный билет при обращении за видом на жительство (ВНЖ) в Эстонии, пишет ERR. В частности, по данным издания, одному из россиян, обратившимся за ВНЖ, рекомендовали съездить за документом в военкомат в России или обратиться за помощью к друзьям или родственникам. ERR отмечает, что власти Эстонии не рекомендуют гражданам ездить в Россию.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) заявили, что «в странах могут действовать разные правила получения тех или иных документов», а военный билет — один из способов подтвердить военное прошлое, также можно предоставить справки о наличии воинской обязанности или об освобождении от нее.

«В законе об иностранцах всегда было требование, чтобы гражданин третьей страны предоставлял данные о том, служит ли он в вооруженных силах иностранного государства, включая кадровую военную службу, работу в разведке или службе безопасности, а также участвовал ли в военных операциях за пределами Эстонии после подачи заявления на получение вида на жительство или продления предыдущего ВНЖ», —приводит издание комментарий представителя эстонского МВД.

По его словам, отсутствие военного билета не исключает возможности получения ВНЖ. «Каждое заявление на получение ВНЖ рассматривается отдельно и очень тщательно, оцениваются все собранные данные, после чего принимается взвешенное решение», — добавил он.

После начала военной операции на Украине власти Эстонии запретили выдавать ВНЖ и учебные визы россиянам. Эти нормы были ослаблены спустя год - студентам, ученым и врачам разрешили продлевать вид на жительство. Однако речь шла лишь о тех россиянах, которые прибыли в Эстонию до начала военной операции на Украине. По состоянию на 31 июля россияне подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии, из них одобрили 332, сообщили в PPA.