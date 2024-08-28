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Военная операция на Украине ,  
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При взрыве в Кривом Роге погиб экс-глава Черкасской области

Экс-глава Черкасской области Украины Сергей Сергийчук погиб при взрыве
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергейчук участвовал в боях на востоке Украины в 2014 году, затем работал замначальника Службы безопасности страны. Он погиб 27 июля
Сергей Сергийчук
Сергей Сергийчук (Фото: sergiychuk.sergiy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Экс-глава Черкасской области Украины Сергей Сергийчук погиб на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе региональной государственной администрации (ОГА) в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Трагически погиб Сергей Сергейчук. Был главой Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

По данным издания «Украинские новости», Сергейчук погиб в результате взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области. Издание «Антенна» уточнило, что Сергейчук стал жертвой взрыва в Кривом Роге 27 августа.

Сергей Сергейчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. У него было двое детей. В 2004 году Сергейчука наградили почетной грамотой председателя Верховной рады Украины, а в 2007 году — медалью «За отличие в службе». Он работал в Службе безопасности Украины и принимал участие в боях на востоке Украины в 2014 году. До своего назначения в Черкасскую ОГА он был замначальника Службы безопасности страны.

Власти Кривого Рога сообщили о погибших после удара
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром 26 августа в Киеве, Кривом Роге и ряде других украинских городов прозвучали взрывы. Минобороны России затем отчиталось о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

В ночь на 27 августа глава Криворожской районной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в результате удара по Кривому Рогу погибли два человека. Он не уточнил, кто именно погиб, но сказал, что еще шесть человек пострадали, они обратились за психологической помощью.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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