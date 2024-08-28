 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пять беспилотников атаковали объект под Кировом

Сюжет
Военная операция на Украине
Три дрона упали на территорию комбината «Зенит» и загорелись, возгорание потушено, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее он говорил, что дрон попытался атаковать емкость с нефтепродуктами
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Пять ударов нанесены беспилотниками по объекту в городе Котельнич в Кировской области, там есть задымление, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«РИА Новости» со ссылкой на службу уточняет, что удар был нанесен пятью беспилотниками, атаке подвергся «потенциально опасный объект ФГПУ «Вятка», небольшое возгорание уже локализовано, пострадавших нет.

Глава Кировской области Александр Соколов позднее уточнил, что в городе Котельнич два беспилотника были сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» и загорелись, возгорание потушено, повреждений нет.

Утром губернатор Соколов сказал, что дрон попытался атаковать емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, возгорания и жертв нет.

В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ
Политика
Фото:Минобороны России

Минувшей ночью российские регионы атаковали 12 беспилотников, сообщали в Минобороны. Восемь были сбиты ПВО в Воронежской области (губернатор Александр Гусев заявлял, что пострадавших и разрушений нет), четыре — в Ростовской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что при атаке дрона возникло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.

Глава Белгородской области сообщал об атаках на села Новостроевка-Первая и Петровка, там сгорели несколько домов, никто не пострадал. Утром губернатор писал в своем телеграм-канале, что в общей сложности за последние сутки ударам ВСУ подверглись девять районов области.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова Яна Баширова
Кировская область дроны беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кировский губернатор назвал цель атаки дронов
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS в Сумской области
Политика
В Ростовской области после атаки дрона загорелся топливный склад
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Огонь гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Курской областиПолитика, 14:42
Инвесторы в новостройки резко увеличили сдачу квартир в посуточную арендуНедвижимость, 14:39
Акции «М.Видео» упали до минимума с ноября 2009 годаИнвестиции, 14:37
Нападение на церковь в Ингушетии готовило «Исламское государство»Политика, 14:37
Politico узнало об ордере на арест брата ДуроваПолитика, 14:34
ЗОЖ-привычки Сергея Шнурова, к которым он «пристрастился» после 45 летPro, 14:28
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два польских солдата пострадали во время передачи оружия на границеПолитика, 14:24
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской областиПолитика, 14:18
В квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея произошел пожарСпорт, 14:16
Ефимов сообщил о поддержке 230 масштабных инвестпроектов за два годаГород, 14:08
Forbes узнал, что мать детей Дурова подала на него в суд в ШвейцарииОбщество, 14:01
Audi анонсировала премьеру нового Q5: характеристики и фотоАвто, 13:56
По МЦК пустили первую беспилотную «Ласточку»Общество, 13:54