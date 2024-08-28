Пять беспилотников атаковали объект под Кировом

Три дрона упали на территорию комбината «Зенит» и загорелись, возгорание потушено, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее он говорил, что дрон попытался атаковать емкость с нефтепродуктами

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Пять ударов нанесены беспилотниками по объекту в городе Котельнич в Кировской области, там есть задымление, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«РИА Новости» со ссылкой на службу уточняет, что удар был нанесен пятью беспилотниками, атаке подвергся «потенциально опасный объект ФГПУ «Вятка», небольшое возгорание уже локализовано, пострадавших нет.

Глава Кировской области Александр Соколов позднее уточнил, что в городе Котельнич два беспилотника были сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» и загорелись, возгорание потушено, повреждений нет.

Утром губернатор Соколов сказал, что дрон попытался атаковать емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, возгорания и жертв нет.

Минувшей ночью российские регионы атаковали 12 беспилотников, сообщали в Минобороны. Восемь были сбиты ПВО в Воронежской области (губернатор Александр Гусев заявлял, что пострадавших и разрушений нет), четыре — в Ростовской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что при атаке дрона возникло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.

Глава Белгородской области сообщал об атаках на села Новостроевка-Первая и Петровка, там сгорели несколько домов, никто не пострадал. Утром губернатор писал в своем телеграм-канале, что в общей сложности за последние сутки ударам ВСУ подверглись девять районов области.