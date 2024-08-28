Беспилотник впервые атаковал Кировскую область
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич, который расположен на западе Кировской области. Жертв и возгорания нет, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Ситуация под контролем», — добавил он.
Минувшей ночью ПВО сбили в российских регионах 12 беспилотников, восемь в Воронежской области, там, по словам губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет, и четыре — в Ростовской.
После ночной атаки дрона в Ростовской области в районе города Каменск-Шахтинского загорелась топливная база, рассказал глава региона Василий Голубев. Очевидцы опубликовали кадры с возгоранием цистерн.
Утром атаке беспилотников подверглось село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал, сгорели два частных дома и три автомобиля, еще один дом поврежден, рассказал он.
Дроны ВСУ также атаковали село Петровка в Белгородском районе области, пострадавших нет, в результате сброса взрывных устройств сгорели три дома, сообщил Гладков.
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