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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе сбили две авиабомбы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Курской области силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Бомбы обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничном районе области, отметил Смирнов.

Об уничтожении целей Смирнов сообщил в 11:46 мск. В 11:15 мск в регионе объявили ракетную опасность, предупреждение действовало 20 минут.

Ранее Смирнов заявил, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе.

Около 133 тыс. человек эвакуировали из региона.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область ПВО Алексей Смирнов
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