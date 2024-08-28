Врио главы Курской области Смирнов: в регионе сбили две авиабомбы ВСУ

В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Фото: Минобороны России

В Курской области силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Бомбы обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничном районе области, отметил Смирнов.

Об уничтожении целей Смирнов сообщил в 11:46 мск. В 11:15 мск в регионе объявили ракетную опасность, предупреждение действовало 20 минут.

Ранее Смирнов заявил, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе.

Около 133 тыс. человек эвакуировали из региона.