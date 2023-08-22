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ВКС подняли истребители из-за американского и турецкого дронов у Крыма

Минобороны: ВКС подняли истребители из-за дронов Reaper и Bayraktar у Крыма
У Крыма провели разведку два дрона — турецкого и американского производства. Их принадлежность Минобороны не уточнило
MQ-9 &laquo;Reaper&raquo;
MQ-9 «Reaper» (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Российские военные 22 августа зафиксировали полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar в акватории Черного моря у Крыма, сообщило Минобороны.

«С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в сообщении ведомства.

После взлета истребителей дроны изменили маршрут и покинули этот район.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, он стоит на вооружении США и Великобритании. Дрон может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, он способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность». 

Bayraktar TB2 — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник. Радиус его действия — порядка 150 км, а размах крыла — 12 м. Дрон может летать до 24 часов и поднимать в воздух до 150 кг. Он оснащен системами лазерного наведения. Его боевая нагрузка состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км). 

В марте американский дрон Reaper в Черном море после сближения с российскими истребителями Су-27 потерпел крушение. Минобороны сообщало, что беспилотник летел «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», установленного в целях проведения спецоперации. Су-27 не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. Как утверждало российское ведомство, беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Со стороны США произошедшее было названо «непрофессиональным перехватом». 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
беспилотники MQ-9 Reaper Bayraktar
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