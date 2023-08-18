Памфилова отвергла демократию для России как «власть меньшинства»

Демократия — это способ формирования власти путем выборов, однако это понятие на Западе теперь подразумевает власть меньшинства, считает глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, «нам этой демократии не нужно»

Элла Памфилова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Демократия «в западном понимании» России не нужна, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом она заявила во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов». Трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».

Один из участников форума попроcил ее выразить личное отношение к словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который в интервью газете The New York Times (NYT) назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Позднее сам Песков заявил РБК, что автор статьи некорректно интерпретировал и переврал его слова.

«Я соглашусь, в том западном понимании — нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Вот такой демократии нам не надо», — сказала Памфилова. «Я бы согласилась с Дмитрием Сергеевичем, у нас точно не такая система как на западе, и не надо нам [такой]», — сказала она.

Глава Центризбиркома также отметила, что есть расхожее выражение о том, что «демократия стоит дорого», и, сославшись на данные Счетной палаты, отметила, что ЦИК — одно из самых эффективных ведомств, так как с минимальными затратами решает «максимально эффективно новые задачи». «Вплоть до того, что мы заменили все лампочки на энергосберегающие», — привела пример Панфилова.

«Выборы, действительно, недешевые... но это не удовольствие. Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать», — заключила Памфилова.

В статье NYT приводилась следующая цитата Пескова: «Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». В ответ на просьбу РБК подтвердить, действительно ли он так сказал, Песковзаявил, что американцы поступили «как всегда». «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран», — сказал Песков, подчеркнув, что это его личное мнение, которое » вот они таким образом это переврали».

10 сентября в Единый день голосования в России пройдут выборы глав регионов в 20 субъектах — в частности, голосование состоится в Москве, Якутии, Омской, Красноярской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской и других областях. В 16 регионах выберут депутатов в парламенты субъектов. Помимо этого в единый день голосования доизберут четырех депутатов Госдумы. Также выборы впервые пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.