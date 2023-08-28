Сирия обвинила Израиль в ударе по аэропорту Алеппо
Международный аэропорт Алеппо приостановил работу после авиаудара, нанесенного израильской армией, сообщили агентство Reuters и сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Нападение произошло со стороны Средиземного моря около 4:30 утра (совпадает с мск), повреждена взлетно-посадочная полоса, уточнил источник.
В аэропорту Алеппо расположен военный аэродром Найраб.
Израиль не впервые наносит авиаудар по аэропорту Алеппо. Последняя атака произошла в начале мая, погиб один военнослужащий, семь человек пострадали, из них двое — мирные жители, сообщал источник SANA.
По сведениям Reuters, после перебоев с наземными перевозками Иран стал все больше использовать воздушные маршруты для поставок оружия Сирии, Ливану и «Хезболле». С сентября прошлого года этот поток вырос, Израиль участил удары по сирийским аэропортам.
Собеседники агентства среди иранских, сирийских, израильских и западных чиновников рассказывали, что Иран поставлял оружие в Сирию под видом гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения этой весной. В числе грузов было современное оборудование связи, батареи для радаров и запчасти для модернизации сирийской ПВО. Тегеран официально отвергал эти сведения.