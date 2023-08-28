Сирия обвинила Израиль в ударе по аэропорту Алеппо

SANA: Сирия обвинила Израиль в авиаударе и выводе из строя аэропорта Алеппо

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Алеппо повреждена после авиаудара, в Дамаске возложили вину на Иерусалим. По данным Reuters, этот аэропорт использует Иран для переброски оружия

Аэропорт в Алеппо (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Международный аэропорт Алеппо приостановил работу после авиаудара, нанесенного израильской армией, сообщили агентство Reuters и сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Нападение произошло со стороны Средиземного моря около 4:30 утра (совпадает с мск), повреждена взлетно-посадочная полоса, уточнил источник.

В аэропорту Алеппо расположен военный аэродром Найраб.

Израиль не впервые наносит авиаудар по аэропорту Алеппо. Последняя атака произошла в начале мая, погиб один военнослужащий, семь человек пострадали, из них двое — мирные жители, сообщал источник SANA.

По сведениям Reuters, после перебоев с наземными перевозками Иран стал все больше использовать воздушные маршруты для поставок оружия Сирии, Ливану и «Хезболле». С сентября прошлого года этот поток вырос, Израиль участил удары по сирийским аэропортам.

Собеседники агентства среди иранских, сирийских, израильских и западных чиновников рассказывали, что Иран поставлял оружие в Сирию под видом гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения этой весной. В числе грузов было современное оборудование связи, батареи для радаров и запчасти для модернизации сирийской ПВО. Тегеран официально отвергал эти сведения.