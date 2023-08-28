Times узнала о планах властей Британии выдавать мигрантам GPS-браслеты

В Британии могут начать выдавать нелегальным мигрантам специальные GPS-браслеты для экономии на их содержании, узнала The Times. По данным газеты, сейчас около 175 тыс. человек ожидают ответа о получении убежища

Фото: Pete Maclaine / Zuma / ТАСС

Британские власти обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам электронных GPS-браслетов, отслеживающих их перемещения, с целью сократить расходы на их содержание в пунктах размещения на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, в настоящее время в Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. При этом на период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных центрах, которых в стране не хватает. Кроме того, содержание нелегалов обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год, пишет газета. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,5 млн) в сутки.

В связи с желанием правительства «найти альтернативу» задержанию мигрантов и урезать расходы на их содержание, МВД предложило выдавать нелегалам электронные GPS-браслеты, узнала The Times. Планируется снабдить такими браслетами до 25 тыс. нелегалов уже к марту 2025 года. В то же время правительственные чиновники опасаются, что это потребует огромных затрат, а самих браслетов может не хватить, отмечает издание.

Еще один источник Times в британском МВД уточнил, что основным решением было увеличение количества мест содержания нелегалов под стражей, хотя вариант с электронными браслетами также обсуждается. Газета отмечает, что за последние три года количество нелегалов, переплывших Ла-Манш увеличилось почти на 500%, и только с начала этого года составило 19 тыс. человек.

Премьер-министр Британии Риши Сунак называл одним из главных приоритетов своей политики борьбу с нелегальной миграцией. В прошлом месяце в стране началось обсуждение «Законопроекта о нелегальной миграции», который позволит властям задерживать нелегальных мигрантов по прибытии до их выдворения, в том числе в Руанду (государство на востоке Африки) или другую «безопасную третью страну».

С Руандой Великобритания в апреле прошлого года заключила сделку по отправке мигрантов. Королевство заплатило африканской стране £140 млн, но мигрантов туда пока ни разу не отправили. Первый рейс, планировавшийся в июне, Лондон отменил, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба».

В марте Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения, согласно которому прибывшие в королевство нелегальные мигранты могут быть депортированы обратно без права просить об убежище.