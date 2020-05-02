Глава МВД Молдавии сообщил о заражении коронавирусом

Павел Войку (Фото: politia.md)

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в своем Facebook, что он заразился коронавирусом. В связи с этим он изолировался.

«Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-19 оказался положительным», — написал Войку.

Глава ведомства добавил, что он не нуждается в госпитализации. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии на 2 мая, в стране зарегистрировано 3980 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 41 случай заражения COVID-19. В общей сложности в стране умерли 124 человека.

17 марта власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайного положения, который будет действовать в течение 60 дней. На фоне введенных мер республика приостановила авиасообщение со всеми странами, а также закрыла границы. Кроме того, в стране запретили проводить массовые культурные и религиозные мероприятия, а также отменили занятия в учебных заведениях.