Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Источники в турецком МИДе уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности.

Детали разговора не раскрываются.