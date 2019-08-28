Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

По его словам, это можно объяснить тем, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании

Владимир Путин покупает мороженое на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, очевидно, что на авиасалоне ежегодно работают одни и те же компании. «Даже не знаю, это та же продавщица или не та же. Это, что называется, вопрос не к нам», — заключил он.

Путин купил мороженое на МАКСе в Жуковском 27 августа. Вместе с ним мороженого поел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Причем за обоих заплатил российский лидер. Для своего турецкого коллеги Путин выбрал ванильное, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное. Продавщица попросила с него 210 руб., но Путин протянул пятитысячную купюру.