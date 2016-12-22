Трамп «получил» от главы ФИФА желтую и красную карточки

На встрече в Белом доме Джанни Инфантино подарил американскому президенту набор судейских карточек. Дональд Трамп сразу воспользовался подарком, в шутку показав красную карточку журналистам

Дональд Трамп ​ (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп получил в подарок от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино желтую и красные карточки, традиционно используемые в футбольных матчах. Подарок был преподнесен во время встречи Инфантино с Трампом в Овальном кабинете Белого дома в присутствии представителей прессы, сообщает FoxNews.

Преподнося подарок, Инфантино объяснил, что желтые и красные карточки используются для предупреждения и дисквалификации игроков. Глава ФИФА пошутил, что карточки могут быть полезны американскому президенту для общения с журналистами.

Трамп взял красную карточку в руки и показал ее журналистам. «Очень хорошо. Мне нравится», — оценил подарок американский лидер. Трамп неоднократно критиковал представителей прессы, обвиняя их в том, что они распространяют «фейковые новости» («fake news»).

На встрече Инфантино и Трампа обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который США будут проводить совместно с Мексикой и Канадой.

В середине июля президент России Владимир Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Это произошло во время саммита двух лидеров в Хельсинки. Такой подарок российский лидер преподнес американскому коллеге в ответ на вопрос журналистов, кому принадлежит инициатива в вопросе по Сирии. «Теперь этот мяч на его стороне», — заявил Путин, передавая подарок. Параллельно российский президент пожелал американскому коллеге успешно провести чемпионат мира в 2026 году.​