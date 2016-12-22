Лавров назвал посмешищем попытки США заявить о влиянии России на выборы

По словам главы МИД России, подобные предположения приводят к тому, что демократия представляется в виде карточного домика

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В интервью словацкой газете «Правда» Сергей Лавров ответил на вопрос по поводу обвинений Агентства интернет-исследований во вмешательстве в президентские выборы в США. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что нельзя серьезно верить в то, что ресторатор из России может повлиять на выборы, размещая посты в социальных сетях, сообщает департамент информации и печати МИДа.

«Само это предположение, на мой взгляд, выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде карточного домика», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что компания Евгения Пригожина (Concord Management and Consulting LLC) оспаривает выдвинутые против нее обвинения в американских судах.

Глава МИДа добавил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. «Это не наш метод», — сказал Лавров. При этом он указал на «непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России». «У тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку», — добавил министр.

В начале февраля Минюст США обвинил 13 россиян, в том числе Пригожина, в причастности к созданию «фабрики троллей», вмешивавшейся в выборы американского президента в 2016 году. Их обвинили в разжигании розни между гражданами Соединенных Штатов.