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Лавров назвал посмешищем попытки США заявить о влиянии России на выборы
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Лавров назвал посмешищем попытки США заявить о влиянии России на выборы
Политика, 09:33
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Лавров назвал посмешищем попытки США заявить о влиянии России на выборы
По словам главы МИД России, подобные предположения приводят к тому, что демократия представляется в виде карточного домика
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В интервью словацкой газете «Правда» Сергей Лавров ответил на вопрос по поводу обвинений Агентства интернет-исследований во вмешательстве в президентские выборы в США. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что нельзя серьезно верить в то, что ресторатор из России может повлиять на выборы, размещая посты в социальных сетях, сообщает департамент информации и печати МИДа.

«Само это предположение, на мой взгляд, выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде карточного домика», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что компания Евгения Пригожина (Concord Management and Consulting LLC) оспаривает выдвинутые против нее обвинения в американских судах.

Глава МИДа добавил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. «Это не наш метод», — сказал Лавров. При этом он указал на «непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России». «У тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку», — добавил министр.

В начале февраля Минюст США обвинил 13 россиян, в том числе Пригожина, в причастности к созданию «фабрики троллей», вмешивавшейся в выборы американского президента в 2016 году. Их обвинили в разжигании розни между гражданами Соединенных Штатов.

Связанная с бизнесменом компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» отвергла эти обвинения и обратилась в суд. Она требовала снять все обвинения, настаивая, что сама деятельность комиссии Роберта Мюллера незаконна, поскольку конгресс не принимал закона о спецпрокуроре. 13 августа суд отклонил соответствующее ходатайство.​
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сергей Лавров
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