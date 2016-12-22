В прощальных словах Маккейна нашли скрытую критику политики Трампа

В своем посмертном послании сенатор Джон Маккейн пишет о том, что американцам не стоит прятаться за стенами и путать патриотизм с фракционным соперничеством

Джон Маккейн (Фото: Jim Young / Reuters)

Сенатор Джон Маккейн, умерший в субботу от рака мозга, оставил прощальное послание перед своей смертью, в котором NBC обнаружил «скрытое отсылки к Дональду Трампу».

Прощальное послание была зачитано в понедельник, 27 августа, близким другом Маккейна и руководителем его президентской кампании в 2000-м и 2008-м годах Риком Дэвисом.

Говоря о лучших качествах США, Маккейн написал, что американцы «ослабляют свое величие, когда путают патриотизм с фракционным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара».

«Мы ослабляем его [величие] когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы их рушить, когда мы сомневаемся в силе наших идей вместо того, чтобы доверять им», — зачитал Дэвис прощальные слова Маккейна.

«Не отчаивайтесь от существующих трудностей и верьте в предначертание и величие Америки, — написал Маккейн. — Американцы никогда не сдаются. Мы не отступаем. Никогда не прячемся от истории. Мы делаем историю»

В послании, которое Дэвис охарактеризовал как «последние слова» Маккейна, не упоминался Трамп, но, как пишет NBC, «казалось ясным, к кому отсылали некоторые намеки».

Маккейн отметил, что у американцев всегда было больше сходств, чем различий. Он добавил, что резкие политические дебаты будут укреплять общество, если их участники будут помнить, что каждый из них любит свою страну.

«Я жил и умер гордым американцем», — написал Маккейн. Последние слова NBC охарактеризовал как «удар в сторону Трампа».

В 2015 году Трамп в Twitter написал, что не считает Маккейна, который попал в плен во время войны во Вьетнаме, героем, так как ему «нравятся люди, которых не захватывали». Президент США критиковал Маккейна за то, что тот голосовал против отмены Obamacare. Сенатор в ответ оспаривал решение Трампа запретить въезд в страну для жителей некоторых мусульманских стран.

После смерти Маккейна Трамп в коротком сообщении в Twitter выразил соболезнования семье Маккейна. Однако позднее Трамп выступил с более расширенным заявлением. «Несмотря на наши различия во взглядах на политику, я уважаю службу сенатора Джона Макейна нашей стране и в его честь поручил приспустить флаги США до дня его погребения», ​- сказал Трамп, передает Reuters.