Песков рассказал о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым

Президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства», — сказал Песков. Он уточнил, что вне зависимости от их местоположения их работа предусматривает постоянный рабочий контакт.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Медведева, Песков заявил, что не располагает информацией. «Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», — подытожил пресс-секретарь.

Накануне о «пропаже» Медведева сообщил «Проект». Источники издания в Белом доме сообщили, что премьера не видели уже девять дней. Они отметили, что глава правительства не в отпуске, а в его графике «много важных мероприятий, но все они по неизвестной причине отменяются».

В пресс-службе правительства отсутствие Медведева на публичных мероприятиях, в которых он должен был принимать участие, объяснили травмой, полученной премьер-министром во время занятий спортом.



