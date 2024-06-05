В Германии напали с ножом на политика от АдГ

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В Мангейме (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный напал с ножом на политика от радикальной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как передает Tagesschau со ссылкой на агентство DPA, преступник уже задержан.

Инцидент произошел поздним вечером 4 июня, официально полиция подтвердила это только сегодня утром. Неизвестный напал на кандидата в депутаты муниципального совета от АдГ, пока тот развешивал предвыборные плакаты. Политик в настоящее время находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

В местном отделении АдГ говорят о нападении левых экстремистов, но эта информация еще не подтверждена. «Мы напуганы и встревожены», — заявил сопредседатель регионального отделения АдГ в Баден-Вюртемберге Маркус Фронмайер.

За последнее время это уже второе нападение с ножом на политиков в Мангейме. Так, 31 мая беженец из Афганистана Сулейман Атаи напал в центре города на известного критика ислама, члена гражданского движения Pax Europa (BPE) Михаэля Штюрценбергера. Активист получил несколько серьезных ножевых ранений, но остался жив. Преступник был застрелен офицером полиции, однако успел ударить ножом в шею другого сотрудника, 29-летнего офицера полиции. 3 июня стало известно, что тот скончался в больнице.

После этого инцидента в Германии подняли вопрос о возможности депортации афганских и сирийских мигрантов, которые представляют угрозу безопасности. Берлин прекратил выдворять беженцев в Афганистан, после того как в 2021 году к власти там пришло движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что планирует принять решение по этому вопросу как можно скорее.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступит 6 июня в бундестаге по вопросам безопасности. Пока не известно, будет ли идти речь о последствиях конфликта на Украине или о внутренней ситуации в стране.

В преддверии европейских и местных выборов в Германии существенно вырос уровень политически мотивированного насилия. Так, 3 мая в Дрездене четыре человека напали на 41-летнего кандидата на выборы в Европарламент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ, партия Шольца) Маттиаса Экке. В результате тот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Тогда в МВД Германии предложили ужесточить наказание за нападения на политиков.

А в Словакии 15 мая было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Неизвестный выстрелил в него несколько раз — в политика попали три пули (одна — в живот, одна — в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость; у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости). После покушения его на вертолете доставили в больницу. В офисе премьера сообщили, что тот находится в состоянии, угрожающем жизни. В конце мая Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.

Нападавшим оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. После задержания мужчина заявил, что стрелял в Фицо, потому что не согласен с политикой правительства.