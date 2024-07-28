Лавров отреагировал на обстрел Голанских высот
Россия осуждает любые террористические атаки, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ракетный удар по Голанским высотам.
Министр напомнил, что в октябре 2023 года российская сторона осудила атаку боевиков ХАМАС на мирных израильтян. В то же время, сказал Лавров, ответные действия Израиля неприемлемы, так как «являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права» и представляя собой коллективное наказание, запрещенное международными конвенциями» (цитата по ТАСС).
Глава МИДа считает, что перспектив прекращения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, а полностью уничтожить ХАМАС, чего хочет израильский премьер Биньямин Нетаньяху, невозможно. Лавров отметил, что у палестинского движения «есть достаточно возможностей и достаточно поддержки в том числе в мусульманском мире».
Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.
Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микатти осудил «любые акты насилия и агрессии против всех мирных жителей» и призвал к немедленному прекращению насилия.
По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала «самым серьезным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил что «Хезболла» перешла все красные линии, и «ответ будет соответствующим». Он предупредил о возможности «полномасштабной войны». Нетаньяху, находящийся с визитом в США, прервал поездку и решил вернуться на родину раньше, чем планировал.
Евросоюз и США осудили обстрел Голанских высот, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к международному расследованию.
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