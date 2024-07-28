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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лавров отреагировал на обстрел Голанских высот

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россия осуждает террористические атаки, завил Лавров. В результате ракетного удара по району Мадждаль Шамс на севере Голанских высот погибли 12 человек. Израиль заявил, что за ним стоит «Хезболла», группировка это отрицает

Россия осуждает любые террористические атаки, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ракетный удар по Голанским высотам.

Министр напомнил, что в октябре 2023 года российская сторона осудила атаку боевиков ХАМАС на мирных израильтян. В то же время, сказал Лавров, ответные действия Израиля неприемлемы, так как «являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права» и представляя собой коллективное наказание, запрещенное международными конвенциями» (цитата по ТАСС).

Глава МИДа считает, что перспектив прекращения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, а полностью уничтожить ХАМАС, чего хочет израильский премьер Биньямин Нетаньяху, невозможно. Лавров отметил, что у палестинского движения «есть достаточно возможностей и достаточно поддержки в том числе в мусульманском мире».

Боррель призвал к международному расследованию удара по Голанским высотам
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Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микатти осудил «любые акты насилия и агрессии против всех мирных жителей» и призвал к немедленному прекращению насилия.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала «самым серьезным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил что «Хезболла» перешла все красные линии, и «ответ будет соответствующим». Он предупредил о возможности «полномасштабной войны». Нетаньяху, находящийся с визитом в США, прервал поездку и решил вернуться на родину раньше, чем планировал.

Евросоюз и США осудили обстрел Голанских высот, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к международному расследованию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров Голанские высоты Ливан Хезболла Израиль ЦАХАЛ
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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