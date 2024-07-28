Хуситы заявили о входе в новую стадию войны с Израилем без красных линий

Движение призвало арабов и мусульман объединиться и выступить против Израиля. Йемен уже вступает в новую стадию конфликта с Израилем, в которой нет «красных линий», сказал представитель хуситов

Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, в которой нет «красных линий». Об этом заявил «РИА Новости» член политбюро движения «Ансар Аллах» (хуситов) Али аль-Кахум.

«Йемен и его лидер вступают в новую стадию конфликта, создаются новые союзы, у которых нет красных линий. <...> Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве», — сказал он.

Заявление аль-Кахума прозвучало на следующий день после удара по Голанским высотам в Израиле. Власти последнего возложили ответственность за атаку на ливанскую шиитскую групировку «Хезболла». Йемен, как и шиитское движение, поддерживает палестинцев в конфликте Израиля с группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Речь идет об ударе по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого, согласно последним данным, погибли 12 человек (большинство — дети). Кроме того, десятки человек пострадали. Ракета упала на футбольном поле, по данным ЦАХАЛ, это была Falaq-1 иранского производства.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац после случившегося предупредил о близости государства к полномасштабной войне не только с «Хезболлой», но и с Ливаном, откуда действует группировка. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообщал «Хезболле» ответ и заверил, что та заплатит за атаку цену, «какую она еще не платила».

Хезболла не признала причастность к атаке. Как сообщил Axios американский чиновник, группировка заявила ООН, что взрыв на Голанах произошел из-за падения израильской ракеты ПВО. Власти Ливана, которому пригрозил Израиль, осудили атаку.