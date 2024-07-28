Посол Ирана обвинил Израиль в «спектакле» после данных об иранской ракете
Иран не ожидает и не хочет расширения военных действий на Ливан и в регионе в целом, заявил посол страны в Бейруте Моджтаба Амани. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.
Посол назвал реакцию Израиля на удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах «спектаклем, срежиссированным оккупационным режимом».
Иран, по словам посла, не ожидает, что конфликт распространится на Ливан. «Мы не хотим [войны], поскольку Исламская Республика Иран всегда стремится снизить напряженность в регионе», — написал он в X.
Вечером 27 июля по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле был нанесен удар. Израильские власти возложили ответственность за случившееся на ливанскую шиитскую группировку «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала движения.
Ракета попала в футбольное поле. Согласно последним данным, в результате удара погибли 12 человек, несколько десятков пострадали.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о близости государства к полномасштабной войне не только с «Хезболлой», но и с Ливаном, откуда действует группировка. Ливанское правительство осудило атаку. «Хезболла» ответственность за нее не признала. Как сообщил Axios американский чиновник, движение заявило ООН, что взрыв на Голанских высотах произошел из-за падения израильской ракеты ПВО. В ЦАХАЛ это опровергли, утверждало издание.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху из-за удара по Голанам прервал свой визит в США. Он пообещал «Хезболле» ответ и заверил, что группировка заплатит за атаку цену, «какую она еще не платила».
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