Песков: Путину пока не доложили о взрыве ракеты в Таганроге, идет саммит Россия — Африка

Песков сообщил, что Путину пока не доложили о взрыве в Таганроге

В связи с тем, что в Санкт-Петербурге проходит с участием президента саммит Россия — Африка, Владимиру Путину не докладывали о взрыве в Таганроге, сообщил представитель Кремля

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Владимиру Путину пока не доложили о взрыве ракеты в Таганроге, идет саммит Россия — Африка, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны сообщило, что Украина попыталась нанести удар по Таганрогу переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Ракета была сбита ПВО, но ее обломки упали на город. Губернатор Василий Голубев сообщил, что в медучреждения города доставлено 12 человек.

«Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализированы, еще одного обследуют медики», — рассказал Голубев.

Еще одну ракету системы ПВО сбили над Азовским районом.

Следственный комитет сообщил, что на место взрыва в центре Таганрога выехала бригада следователей.

«На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали РБК, что взрыв в Таганроге был слышен далеко от центра города.

«Находилась во время взрыва достаточно далеко, в районе завода Бериева. Но взрыв было слышно. Видела белый след в небе от взрыва», — рассказала местная жительница Елена.



«Взрыв слышно было на весь город. Нахожусь в 5 км от места происшествия, от звука задрожали окна», — подтвердила местная жительница Анна.



Житель Таганрога Иван Саврасов рассказал РБК, что взрыв произошел примерно в 500 м от «Чехов сада». От взрыва затряслось здание, в котором очевидец находился.