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Российское посольство вывезли из столицы Судана из-за боев в городе

МИД: Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан на фоне боестолкновений
В Судане с середины апреля продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования (RSF), в том числе бои идут в столице страны Хартуме. Россия в связи с этим перенесла посольство за 850 км в город Порт-Судан
Вид на здание посольства России в Хартуме
Вид на здание посольства России в Хартуме (Фото: МИД России)

В связи с продолжающими боестолкновениями в столице Судана Хартуме российское посольство перенесли оттуда в город Порт-Судан, который находится в 850 км, сообщил МИД России.

Перевод диппредставительства прошел 27–28 июля, он был согласован с суданскими властями, отметили в ведомстве.

«К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем. Переезд, который занял около суток, прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом. На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в пункт назначения», — говорится в сообщении.

15 апреля в Судане начался вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (RSF), которые раньше были союзниками в военных переворотах в стране. К разногласиям привел вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них представителей RSF.

После этого другие страны начали эвакуировать своих граждан из Судана. 2 мая Минобороны заявило об эвакуации из Судана более 200 человек на четырех самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На борту помимо россиян находились граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. Несколько десятков россиян из Судана помогла эвакуировать Саудовская Аравия. Их вывезли на военных кораблях.

По оценкам ООН, из страны уехали более 3,4 млн человек. С начала конфликта погибли уже более 3 тыс. мирных жителей.

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В то же время суданские власти сообщали, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры между враждующими сторонами. «Сейчас есть четкие признаки того, что мирные переговоры могут состояться. В настоящее время предпринимаются усилия по консолидации координационных механизмов, поскольку стороны заявили о готовности участвовать в мирном диалоге», — заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Дэн Дау Малек в интервью Sudan Tribune.

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Судан МИД посольство России
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