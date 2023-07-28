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СК сообщил о выехавших на место взрыва в Таганроге следователях
Следственный комитет: на место взрыва в центре Таганрога выехала бригада следователей
На место взрыва в центре Таганрога выехала бригада следователей, сообщил Следственный комитет России.
«На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что причиной взрыва, предположительно, была ракета.
В результате взрыва легкие ранения получили 15 человек, уточнил Голубев, погибших нет.
По словам губернатора, предположительная причина взрыва — удар ракеты. Он произошел у кафе «Чехов сад».
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что район взрыва усеян обломками красного кирпича.