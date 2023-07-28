Орбан заявил, что Украина остается живой только благодаря деньгам Запада

Виктор Орбан (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Суверенитет Украины практически прекратил свое существование и страна остается «в живых» только благодаря западным деньгам, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украинцы выбились из сил, и сегодня только западные деньги поддерживают Украину в живых, а ее вооруженные силы — в рабочем состоянии», — сказал он (цитата по Magyar Hang).

Орбан не впервые делает заявление о том, что Украина, по его мнению, не является суверенным государством. В конце июня он говорил, что продолжать боевые действия Киев способен только при поддержке Запада, главным образом США.

Венгерский премьер также назвал единственным решением конфликта мирное урегулирование.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова Орбана про суверенитет Украины, заявлял, что «устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам». «Все это просто бла-бла-бла», — резюмировал он.