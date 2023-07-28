Совфед смягчил наказание за незаконный переход границ группой лиц

Совфед одобрил закон, который снижает максимальный срок лишения свободы за незаконное пересечение границы группой лиц с применением насилия или его угрозой с шести лет до пяти

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает снижение максимального срока лишения свободы за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой.

Эта инициатива содержится в законе, устанавливающем уголовную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. Госдума одобрила его 25 июля.

Изменение вносится в ч. 3 ст. 322 УК, по которой сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за незаконное пересечение госграницы.

Согласно принятому закону максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы. Предполагается, что он вступит в силу одновременно с подписанным президентом Владимиром Путиным в июне законом о госрегулировании табачного рынка — с 1 сентября 2023 года.

Норма предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табака, регулирование оборота с помощью системы маркировки «Честный знак», а также устанавливает требования к оборудованию для производства такой продукции. Кроме того, правительство будет устанавливать минимальную цену для розничного рынка. Все требования закона распространяются в том числе на электронные сигареты.