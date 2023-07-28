Совфед смягчил наказание за незаконный переход границ группой лиц
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает снижение максимального срока лишения свободы за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой.
Эта инициатива содержится в законе, устанавливающем уголовную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. Госдума одобрила его 25 июля.
Изменение вносится в ч. 3 ст. 322 УК, по которой сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за незаконное пересечение госграницы.
Согласно принятому закону максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы. Предполагается, что он вступит в силу одновременно с подписанным президентом Владимиром Путиным в июне законом о госрегулировании табачного рынка — с 1 сентября 2023 года.
Норма предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табака, регулирование оборота с помощью системы маркировки «Честный знак», а также устанавливает требования к оборудованию для производства такой продукции. Кроме того, правительство будет устанавливать минимальную цену для розничного рынка. Все требования закона распространяются в том числе на электронные сигареты.