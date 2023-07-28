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Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов

Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов
Специальная группа могла бы разъяснять положения законов, вызвавшие широкую критику в обществе, а также служить критериями при оценке практики правоприменения таких законов в дальнейшем, считает комитет по госстроительству Совфеда

После принятия Госдумой резонансных законов необходимо создавать межведомственную рабочую группу, которая бы разъясняла положения законов, вызывающие критику в обществе, заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. Это может в том числе предупредить ошибочное правоприменение принятых норм, подчеркнула сенатор.

Мизулина пояснила, что выступает с таким предложением по поручению своего комитета. По ее словам, в такую рабочую группу должны входить депутаты, сенаторы и, возможно, критики закона.

«В течение месяца после вступления закона в силу [предлагается] проводить либо расширенное заседание такой межведомственной группы, либо круглый стол, на котором дать разъяснения понимания тех положений, которые вызвали критику в обществе. Возможно даже путем утверждения этих разъяснений постановлением Совета Федерации и их рассылкой», — пояснила Мизулина.



Она также предположила, что такие разъяснения могут стать критериями оценки практики правоприменения при составлении итогового доклада по мониторингу правоприменения за год. «И более того, возможно эти рекомендации предупредят ошибочную правоприменительную практику в ином истолковании, ибо правоприменители — это те же граждане и они могут истолковывать закон так, как истолковывают его критики закона, а не как замысливал законодатель и разработчик», — сказала сенатор.

Поясняя инициативу своего комитета, Мизулина отметила, что возникновение большого общественного резонанса и критики после рассмотрения отдельных законопроектов в Думе — нормальная ситуация. При этом она напомнила, что конституционные полномочия Совета Федерации таковы, что именно сенаторы могут «остановить какой-то ошибочный закон». Стоит учитывать и то, что не любая критика законодательных норм является основанием для того, чтобы верхняя палата парламента отклоняла принятые Думой законы, добавила сенатор.

«Но есть и третья очевидность — всегда какой-то закон, который после принятия Думой вызывает большой общественный резонанс, в его основе всегда есть какое-то иное понимание какой-то нормы, нежели то, которое вложил разработчик и законодатель. И мы не можем это игнорировать», — подчеркнула Мизулина.



В течение только что завершившейся весенней сессии Госдума приняла ряд резонансных законов, последний из которых касался расширения периода призывного возраста. Изначально идею изменить границы призывного возраста в конце прошлого года озвучило Минобороны — по задумке главы министерства Сергея Шойгу нижняя граница должна была поэтапно увеличиться с 18 лет до 21 года, верхняя — с 27 до 30 лет. Соответствующий законопроект был внесен в Думу в марте. В середине июня документ прошел первое чтение. Второе чтение было назначено на июль, однако перед самым рассмотрением законопроекта в Думе выяснилось, что профильный комитет по обороне одобрил поправки, которыми нижняя граница остается на уровне 18 лет, а верхняя повышается до 30 лет, причем сразу, от переходного периода было решено отказаться.

Расширение периода, в который молодых людей могут призвать в армию, на три года вызвало широкую критику в обществе. Однако Дума проголосовала за поправки, а вслед за ней закон одобрил и Совет Федерации.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Елена Мизулина Совфед Госдума
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