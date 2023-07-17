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Омские власти нашли кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде

Врио губернатора Омской области Хоценко нашел кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде
На место сенатора от Омской области Елены Мизулиной претендуют врач, учитель и представитель федеральной территории «Сириус», рассказали источники РБК. Совет Федерации также покинет бывший глава Алтайского края Александр Карлин
Елена Мизулина
Елена Мизулина (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

В тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко вошли главврач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова и замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

В качестве основного кандидата на пост сенатора от главы региона рассматривается Евстифеев, сказали оба собеседника РБК.

Евстифеев родился в 1981 году в городе Тара Омской области. У него два высших образования — по специальностям «Психология» и «Юриспруденция».

С 2004 по 2008 годы работал в правительстве Омской области, затем был первым замруководителя регионального исполкома «Единой России». В 2012-2017 годах занимал должность советника, главного советника кремлевского управления по внутренней политике. В 2017 году был назначен главным федеральным инспектором по Омской области.

В феврале 2022-го стал замглавы федеральной территории «Сириус».

О том, что Елена Мизулина покинет Совет Федерации после Единого дня голосования 10 сентября, источники РБК сообщали в конце июня.

В понедельник, 17 июля, представитель врио губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила ТАСС, что Мизулиной нет в списке кандидатов в сенаторы. «При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке», — сказала Ахвердиева.

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Среди тех, кто покинет Совфед после Единого дня голосования, — также сенатор от губернатора Алтайского края, бывший глава региона Александр Карлин, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса (РБК направил запрос сенатору). Его может сменить представитель губернатора и регионального правительства в заксобрании Алтайского края, бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова, уточнил один из собеседников РБК.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова
При участии
Мария Лисицына
Елена Мизулина Виталий Хоценко Омская область Алтайский край Совфед «Сириус»
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