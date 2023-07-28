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Саммит глав стран на форуме Россия — Африка. Трансляция

Появились кадры с саммита глав стран на форуме Россия — Африка

В Петербурге продолжается второй день саммита Россия — Африка. В пятницу должны пройти несколько пленарных заседаний. На первом ожидается выступление президента России Владимира Путина и руководителей африканских госудрств. На втором будут выступать представители стран рангом ниже. Должна также пройти встреча Путина с делегацией африканских стран по украинскому конфликту и предложениям стран по его урегулированию.

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