«РИА Новости» сообщило о выявлении в Херсоне группы наводчиков ударов ВСУ

По данным агентства, спецслужбы задержали мужчину, который за деньги передавал украинской стороне данные для ударов по местам дислокации российских военных. Выявлено еще по меньше мере два участника этой схемы

Российские силовики выявили в Херсонской области группу украинских агентов, которая занималась корректировкой ударов ВСУ в регионе, сообщил «РИА Новости» источник.

По его данным, при попытке видеосъемки у военного объекта задержали гражданина Украины 1990 года рождения, работника консервного завода Андрей Тикунова, который прежде служил в батальоне «Донбасс». При обыске у него нашли дрон «для точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных».

«Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — рассказал собеседник. Тикунов, по данным агентства, после начала российской военной операции подписался на несколько Telegram-каналов, в которых местным предлагалось размещать сведения о дислокации российских военных.

На видеозаписи с показаниями задержанного, которое, как утверждает «РИА Новости», есть в распоряжении агентства, он рассказывает, что приехал из села в Херсон в начале апреля к матери и брату. «Я увидел, что стоит военная техника, БТР, «Камаз», и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село», — сообщает Тикунов. После этого ему позвонила женщина, которая представилась Любой и попросила впредь такие видео отправлять ей. Он согласился и впоследствии снимал для нее блокпосты, а также мирных жителей Херсона и «биллборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда».

Источник «РИА Новости» в российских спецслужбах пояснил, что «Люба» — на самом деле Валерия Маслова, бывшая кадровая военнослужащая украинской 11-й бригады армейской авиации «Херсон», а теперь — оператор Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ. Этот центр обеспечивает обработку информации, получаемой от местных жителей. По словам собеседника агентства, Маслова сказала Тикунову, что работает в СБУ, и за предоставленную информацию о координатах российских войск перевела ему 550 гривен (около 1,5 тыс. руб. по апрельскому курсу).

После этого «Люба» дала Тикунову еще один номер телефона, на который тот трижды пересылал координаты позиций российских военных. За это Маслова каждый раз переводила ему разные суммы денег.

Кроме того, она дала Тикунову контакт некоего Дмитрия, которому он в дальнейшем отправлял всю полученную информацию. «Впоследствии Дмитрий несколько раз выходил на связь с Тикуновым, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России», — добавил силовик. Данные, которые предоставлял Тикунов, после перевроверки СБУ и разведкой передавались украинских военных для ударов по скоплениям российских техники и военнослужащих.

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Маслова, по данным источника «РИА Новости», в конце мая вместе с мужем и дочкой переехала в Одессу.

Херсонская область полностью контролируется российскими вооруженными силами с середины марта. В ней создали военно-гражданскую администрацию, которая выступила за присоединение региона к России в будущем.

10 июля «РИА Новости» со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении показания сообщило о задержании администратора канала в Viber, через который СБУ узнавала информацию для нанесения ракетных ударов по Новой Каховке. Силовики также задержали жителя города, который передавал украинской стороны координаты через бота в Telegram.