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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты США

Сын Трампа Эрик допустил создание династии политиков и выдвижение в президенты
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Третий сын Трампа, Эрик, который управляет семейным бизнесом, отметил, что мог бы попробовать выдвинуться в президенты и что это может сделать и кто-то другой из членов семьи. Всего у Трампа пять детей и 11 внуков
Эрик Трамп
Эрик Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик предположил, что он или кто-либо другой из членов семьи главы государства мог бы основать политическую династию. Об этом Трамп-младший, на данный момент соисполнительный вице-президент Trump Organisation, сказал в интервью Financial Times.

По словам Эрика Трампа, «половина политиков, которых он видит, не производят на него никакого впечатления… а он сам мог бы справиться с этой ролью гораздо эффективнее». «Время покажет. Но есть и другие, кроме меня», — сказал он. При этом бизнесмен признался в неуверенности, что хочет получить такой пост и подвергать «своих близких жестокости этой системы».

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, думаю, другие члены нашей семьи тоже смогли бы», — сказал он.

Эрику 41 год, он третий сын президента и многие годы занимается бизнесом Трампов. Он подчеркнул, что сейчас его отец не имеет отношения к делам компании, он сосредоточен на «предотвращении третьей мировой войны». Бизнес же мог быть более успешным, а состояние Трампов — иметь больше нулей, если бы глава семьи не баллотировался в президенты, считает Трамп-младший.

Насколько реально выдвижение Трампа на третий президентский срок
Политика
Дональд Трамп

У американского президента есть еще четверо детей. Это старший сын Дональд-младший, старшая дочь Иванка, младшая дочь Тиффани и самый младший сын Бэррон (от нынешней жены Мелании). Также у него 11 внуков.

Сам президент Трамп несколько раз говорил о возможном третьем сроке. По Конституции США быть президентом можно только два раза подряд.

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Эрик Трамп Дональд Трамп США выдвижение в президенты
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