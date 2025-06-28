Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным

Мерц ранее допускал, что поговорит с Путиным, если это приведет к урегулированию между Россией и Украиной. Путин говорил, что Германия не нейтральная страна и вряд ли может стать посредником

Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что пока не хочет говорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку такие контакты, по его мнению, приводят к эскалации на Украине.

Со слов Мерца, после визита в Москву премьера Виктора Орбана летом прошлого года, а также последнего разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем Россия активизировала боевые действия и обстрелы украинских городов.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил он.

Перед началом полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали, немецкий политик пытался убедить Москву отказаться от решения начинать военные действия. Они провели разговор также в декабре 2022-го, после чего контакты прекратились почти на два года. Первая после долгого перерыва беседа состоялась в минувшем ноябре. Мерц, который тогда был кандидатом в канцлеры, раскритиковал Шольца, назвав разговор «хорошо срежиссированным».

Действующий канцлер допускал, что поговорит с Путиным, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом: «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое».

Путин говорил, что открыт к контактам с властями Германии, если они хотят их возобновить. В то же время он указал, что не видит в Берлине посредника, а рассматривает Германию как сторону, оказывающую поддержку Украине: «Посредник должен быть нейтральным». В Кремле заявляют, что к эскалации ведут поставки западного оружия Киеву, в том числе из Германии.