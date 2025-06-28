 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Мерц ранее допускал, что поговорит с Путиным, если это приведет к урегулированию между Россией и Украиной. Путин говорил, что Германия не нейтральная страна и вряд ли может стать посредником
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что пока не хочет говорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку такие контакты, по его мнению, приводят к эскалации на Украине.

Со слов Мерца, после визита в Москву премьера Виктора Орбана летом прошлого года, а также последнего разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем Россия активизировала боевые действия и обстрелы украинских городов.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил он.

Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине
Политика
Владимир Путин

Перед началом полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали, немецкий политик пытался убедить Москву отказаться от решения начинать военные действия. Они провели разговор также в декабре 2022-го, после чего контакты прекратились почти на два года. Первая после долгого перерыва беседа состоялась в минувшем ноябре. Мерц, который тогда был кандидатом в канцлеры, раскритиковал Шольца, назвав разговор «хорошо срежиссированным».

Действующий канцлер допускал, что поговорит с Путиным, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом: «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое».

Путин говорил, что открыт к контактам с властями Германии, если они хотят их возобновить. В то же время он указал, что не видит в Берлине посредника, а рассматривает Германию как сторону, оказывающую поддержку Украине: «Посредник должен быть нейтральным». В Кремле заявляют, что к эскалации ведут поставки западного оружия Киеву, в том числе из Германии.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Фридрих Мерц Владимир Путин Олаф Шольц Украина Германия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Олаф Шольц фото
Олаф Шольц
политик
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Мерц рассказал, когда ЕС введет 18-й пакет санкций против России
Политика
Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем
Политика
Spiegel узнал о решении Мерца назначить посла на Украине главой разведки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев Политика, 14:51
Мерц объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным Политика, 14:45
Пашинян сообщил о запрете на оскорбления в соцсетях с 1 июля Политика, 14:43
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Исинбаевой заблокировали счета из-за долгов по налогам Спорт, 14:29
Зеленский наградил президента Польши Дуду орденом Свободы Политика, 14:16
Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Германии в парном разряде Спорт, 14:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Экс-футболиста и тренера «Зенита» внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 13:59
Захарова назвала вопрос к главе MI6, дед которой сотрудничал с нацистами Политика, 13:55
Свердловские власти отменили строительство мусорного завода под Сысертью Политика, 13:45
Швейцарский футбольный союз призвал «Сьон» не играть с «Зенитом» Спорт, 13:36
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
WP узнала, что Иран «чуть не убил» Помпео в Париже в 2022 году Политика, 13:23