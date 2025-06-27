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В Екатеринбурге прошли задержания по делам об убийствах прошлых лет

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Екатеринбурге задержали «ряд лиц» по делам о «криминальных эпизодах», которые имели место в городе в прошлые годы, сообщил РБК руководитель пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

Он заявил о проведении «комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет».

«Осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких криминальных эпизодов, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц. В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия, они проверяются на причастность к расследуемым и иным преступлениям», — рассказал Горелых. Другие детали он не раскрыл, ссылаясь на интересы следствия.

Местный портал E1.ru со ссылкой на очевидцев утверждает, что задержали азербайджанцев. Один из собеседников заявил, что правоохранители «ищут убийцу». Портал предполагает, что действия силовиков связаны с убийством 2001 года.

E1.ru пишет, что в убийстве почти 25-летней давности могла быть замешана азербайджанская диаспора. Глава организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински сообщил порталу, что ему «ничего по этому поводу неизвестно», сам он не задержан.

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В начале июня РБК ознакомился с исследованием платформы «Если быть точным» о доле мигрантов среди преступников. Российская судебная статистика за 2013–2023 годы показала, что доля иностранцев среди всех, кто был осужден за преступления, колеблется на уровне 4–4,5%, во время пандемии COVID-19 он был чуть ниже — 3–3,5%. В тот же десятилетний период среднее число осужденных граждан России составило 424 человека на 100 тыс., а количество осужденных иностранцев — 282 на 100 тыс.

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