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Reuters рассказал о плане Германии по упрощению оборонных закупок

Reuters: ФРГ хочет ускорить оборонные закупки, упростив юридические процедуры
Правительство хочет снизить барьеры для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку денежных средств, путем предоставления возможности авансовых платежей, следует из законопроекта
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Правительство Германии стремится ускорить оборонные закупки за счет упрощения юридических процедур, чтобы сделать вооруженные силы боеспособными, сообщает Reuters со ссылкой на законопроект.

Стремительное наращивание оборонных возможностей «не должно потерпеть неудачу из-за чрезмерно сложных процедур закупок или длительных процессов получения разрешений», говорится в документе.

ФРГ стремится отдавать приоритет внутренним закупкам и одновременно сводить к минимуму задержки, вызванные юридическими препятствиями. Правительство, согласно законопроекту, хочет снизить барьеры для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку денежных средств, путем предоставления возможности авансовых платежей, поясняет агентство.

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В документе также предусмотрены положения об упрощении правил оборонных закупок на уровне ЕС в будущем, поскольку немецкое законодательство не должно быть жестче европейского, а должно способствовать совместным европейским оборонным закупкам, сообщает Reuters. Однако законопроектом не предусмотрено изменение правила, согласно которому все оборонные закупки объемом свыше €25 млн должны быть одобрены парламентом, что многие эксперты считают серьезным препятствием для ускорения закупок, отмечает агентство.

Как писало издание Bild со ссылкой на отчет немецкой Счетной палаты, Минобороны тратит миллионы на проекты, даже не будучи уверенным в том, нужны ли они вообще и будут ли реализованы. В частности, за лицензии на ПО заплатили миллионы, хотя оно фактически не использовалось.

Страны НАТО по итогам саммита в Гааге согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, 3,5% из них будут направляться на ключевые оборонные нужды. На этой неделе немецкое правительство одобрило проект бюджета, оборонные расходы будут поэтапно увеличиваться в ближайшие годы и возрастут с €62,4 млрд в 2025 году до €152,8 млрд в 2029-м — до 3,5% от ВВП.

Министр обороны Борис Писториус в начале июня заявил о намерении значительно увеличить численность действующих военнослужащих бундесвера — примерно на 60 тыс., до около 260 тыс. человек.

В мае канцлер Фридрих Мерц в инаугурационной речи в бундестаге пообещал сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие». Он намерен добиться этого, в частности, за счет добровольной военной службы. Германия отменила обязательную службу в армии для мужчин в 2011 году.

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