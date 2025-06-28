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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп ответил на данные о намерении «дать Ирану» $30 млрд

Трамп опроверг данные о планах дать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома
Сюжет
Война Израиля и Ирана

США не планируют предоставлять Ирану $30 млрд на возведение ядерных объектов невоенного назначения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Кто в СМИ «фейковых новостей» является мерзавцем, утверждающим, что «президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на строительство невоенных ядерных объектов». Никогда не слышал об этой абсурдной идее. Это просто еще один ОБМАН, распространенный фейковыми новостями с целью унизить. Эти люди БОЛЬНЫ!!!», — написал он.

CNN узнал, что США могут предложить Ирану за отказ от обогащения урана
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что администрация США в рамках попыток вернуться к переговорам с Ираном обсуждает возможность предоставить ему доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие мирной ядерной программы,

Взамен, как утверждал канал, Тегеран должен был отказаться от обогащения урана, и этот пункт «не подлежал обсуждению».

Как сообщили источники CNN, США обсуждали инвестиции со странами Ближнего Востока в течение последних двух недель на фоне очередного обострения между Ираном и Израилем. Предполагалось что деньги будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран.

«США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — сказал представитель администрации.

Американские чиновники сообщили, что было выдвинуто еще несколько предложений. Они включали потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к $6 млрд замороженных активов, которые находятся на счетах в иностранных банках, передавал канал.

Материал дополняется

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Дональд Трамп Иран
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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