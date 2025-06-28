Как разворот военной политики США поставил вопрос о НАТО без Америки

На фоне саммита НАТО в Гааге актуальным снова стал вопрос о создании автономной системы европейской безопасности. Как этому способствует новая военная политика США и какие шаги предпринимают в Европе — в статье РБК

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В чем заключается поворот США на Восток

Министр обороны США Пит Хегсет в мае на сингапурском форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» описал новую американскую оборонную политику в период второго президентского срока Дональда Трампа: передача союзникам США по НАТО ответственности за усиление позиций альянса в Европе и переориентация самих Штатов на Индо-Тихоокеанский регион. Основная цель этой стратегии — высвобождение американских ресурсов для их последующего перенаправления в Азию и сдерживания Китая. «И поскольку наши союзники разделяют это бремя [ответственности в Европе], мы можем сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе, нашем приоритетном направлении», — заявил Хегсет.

В рамках этой стратегии, как показали итоги саммита НАТО в Гааге, Вашингтон добился от европейских союзников согласия увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Альянс «будет работать, только когда европейцы будут платить намного больше» за свою оборону, сказал на нем президент США. Представитель США в НАТО Мэтт Уитакер ранее подчеркивал, что эти расходы должны носить предметный оборонный характер, строго соответствующий военным целям альянса. «Речь идет о пятипроцентных инвестициях исключительно на оборону, приоритетно — на достижение утвержденных всеми союзниками целевых показателей боеспособности НАТО, без которых невозможна эффективная защита всей территории альянса», — пояснил он в мае в Брюсселе.

Согласно информации AP, административно-бюджетное управление Белого дома предлагает значительно сократить финансовый вклад США в бюджет НАТО — с 16% почти до нуля. США также планируют уменьшить свое присутствие в Европе. По данным The Washington Post, Министерство обороны США рассматривает идею вывода до 20 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, эту цифру Уиттакер не подтвердил, сказав лишь, что переговоры об этом начнутся после саммита в Гааге.

Одновременно США укрепляют сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. В свой первый же рабочий день госсекретарь Марко Рубио встретился с коллегами по QUAD — неформальному объединению, в которое кроме США входят Австралия, Япония и Индия, ориентированному на сдерживание Китая. На встрече, прошедшей в Белом доме, стороны договорились о регулярных консультациях и подтвердили приверженность защите региональной, морской, экономической и технологической безопасности перед лицом растущих угроз. Уже на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи. В совместном заявлении они высказались против силового нарушения статуса-кво в Индо-Тихоокеанской регионе, явно намекая на стремление Пекина взять Тайвань под контроль и напряженность в Южно-Китайском море.

Хегсет в марте посетил Манилу, где заявил, что США выделят $500 млн на модернизацию филиппинских вооруженных сил. Также две страны договорились о развертывании противокорабельных ракетных комплексов NMESIS на стратегически важных филиппинских островах близ Тайваня. Вскоре после этой поездки состоялись совместные американо-филлипинские учения «Баликатан», где был впервые отработан сценарий отражения полномасштабного нападения на архипелаг.

Какие действия предпринимает Европа

Европейские лидеры признали необходимость достижения стратегической автономии от своего трансатлантического партнера, однако их взгляды на лидерство в оборонной политике различны.

В Париже готовы воплотить в жизнь идею о снижении зависимости от США в военном и политическом аспектах при упрочении ведущей роли Франции в ЕС. Президент Эмманюэль Макрон, оставаясь лояльным Соединенным Штатам, еще в начале года заявил, что те «подталкивают ЕС стать более сплоченным и более активным в реагировании на вызовы коллективной безопасности». Французские власти уже начали предлагать различные проекты, направленные на укрепление европейской обороны. Министр обороны республики Себастьян Лекорню призвал к наращиванию производства боеприпасов, в том числе высокотехнологичных. Он также обратился к Еврокомиссии с просьбой вложить дополнительные средства в программу по созданию спутниковой группировки IRIS с целью ее скорейшего развертывания. Также стало известно, что Франция выделит €717 млн на увеличение своей доли в капитале спутникового оператора Eutelsat с 20 до 30%, чтобы тот смог профинансировать расширение группировки низкоорбитальных спутников связи и создать европейскую альтернативу американской Starlink.

Однако наиболее радикальной идеей, выдвинутой Макроном, можно назвать расширение французского «ядерного зонтика» на союзнические государства — фактически альтернативу американскому ядерному щиту. В связи с этим Франция ускорила модернизацию одной из своих главных авиабаз Люксей-Сен-Совер для размещения там ядерного оружия. К 2035 году на ней будут дислоцироваться новейшие истребители F5 Rafale, а также гиперзвуковые ракеты ASN4G с ядерным зарядом.

Эта база находится меньше чем в двухстах километрах от границы с Германией. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал предложение Франции о проведении переговоров о переброске французского ядерного оружия в европейские страны. В целом же Германия развивает военное сотрудничество и с Францией, и с Соединенными Штатами. И Берлин тоже не чужд претензий на ведущую роль в европейской обороне. «Немецкое правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу, чтобы стать самой сильной армией в Европе», — заявил Мерц в мае в бундестаге.

В отличие от Германии и Франции, которые стремятся диверсифицировать связи внутри НАТО, Польша преимущественно ориентирована на сотрудничество с США. По словам министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша, страна готова стать центром для обслуживания военных мощностей США, хотя и согласилась с ФРГ насчет размещения французского ядерного оружия. Текущие расходы Польши на оборону составляют 4,7% от ВВП, и значительная часть этих средств идет на закупку американских вооружений и увеличение численности армии с 200 тыс. до 500 тыс. человек, что сделает ее второй по этому показателю в альянсе после США.

Заменимы ли США в НАТО

Опрошенные РБК эксперты солидарны, что в ближайшее время нельзя ожидать от Европы формирования отдельной от США системы безопасности.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, эта идея последние 30 лет остается на уровне дискуссий, а казавшиеся многообещающими проекты так и не увенчались успехом из-за отсутствия у ЕС «единой политической воли». Кроме того, отметил эксперт, «война с равным по мощи и технической оснащенности противником — это пока что не то, к чему готовы европейские вооруженные силы», поэтому армия США в рамках НАТО остается гарантом военно-политической стабильности в Европе.

Старший научный сотрудник ИМЭМО Александр Алешин отмечает, что для США Североатлантический альянс сохраняет свою важность, оставаясь главным инструментом для поддержания военно-политического лидерства в Европе, от которого Вашингтон не собирается полностью отказываться. Именно по этой причине в итоговой декларации саммита в Гааге все страны альянса в очередной раз подтвердили свою приверженность 5-й статье устава НАТО о взаимной обороне.

Но геополитическая приоритетность альянса для США все-таки понизилась. На это указывает отсутствие упоминания угроз со стороны Ирана и Китая в итоговом коммюнике, обращает внимание Батюк. «Вашингтон просто не видит смысла в глобализации НАТО и в придании ему каких-то глобальных задач, если альянс не может защитить даже сам себя», — считает он.

Вашингтон и Брюссель добились компромисса по вопросу оборонных расходов, и, следовательно, Североатлантический альянс как структура сохранится без радикальных изменений в обозримом будущем, считает директор Центра военно-экономических исследований ВШЭ Прохор Тебин. Для стран Европы увеличение расходов на оборону и модернизацию ВПК может обернуться экономическими выгодами. «Они видят в этом возможность повышения конкурентоспособности и стимулирования экономического роста», — поясняет эксперт.

Прогнозируя возможное, но далекое будущее НАТО без США, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин предположил, что центром принятия решений могла бы стать Еврокомиссия. Но сначала придется преодолеть сопротивление со стороны некоторых европейских государств. «Наиболее явно этому готова противодействовать Франция, тем более у нее есть козырь: это ядерная держава, которая пытается использовать свой ядерный статус. Как ни странно, некоторые наиболее ожесточенные в отношении России национально-ориентированные государства, такие как Польша, тоже могут сопротивляться подчинению своей оборонной политики Брюсселю. Но сейчас страны Центральной и Восточной Европы с Брюсселем выступают в качестве ситуативных союзников в деле наращивания военных расходов», — резюмировал эксперт.